Turismo: UMA DAS MAIORES FEIRAS DE ESTÉTICA DA AMÉRICA LATINA RETORNA AO RIO

Os eventos presenciais estão voltando e, entre eles, a Estética in Rio, uma das maiores feiras de estética da América Latina, dias 30 e 31 de outubro e 1° de novembro, de 10h às 20h, no Centro de Convenções SulAmérica, na Cidade Nova, na capital fluminense.

A feira acontecerá seguindo o protocolo sanitário elaborado pelas entidades do setor de eventos, ABEOC Brasil, ABRACE, UBRAFE e SINDIPROM SP, que tem o aval do corpo clínico do HC de São Paulo e foi utilizado em eventos-teste em vários estados. A segurança também será garantida em respeito ao DECRETO RIO n° 49333 de 26 de agosto de 2021 e que dispõe sobre as medidas de proteção à vida e ao enfrentamento da pandemia de COVID-19.

Serão quatro congressos, workshops e um Curso de Imersão em Gestão Estratégica para Clínicas e Negócios de Estética. Experts e personalidades importantes da estética, micropigmentação, extensão de cílios e estética invasiva estão confirmados.

A Estética in Rio reunirá ainda, na área de exposição, mais de 200 marcas de tecnologia, produtos e serviços e terá o apoio institucional da Prefeitura e do Governo do Estado do Rio.

AGENDA:

Estética in Rio 2021

Data: Dias 30 e 31 de outubro e 1° de novembro

Local: Centro de Convenções Sul América – RJ

Realização e organização: Rio Feiras Comerciais e Open Brasil Promoções e Eventos

Apoio institucional: Governo do Estado do RJ e Prefeitura do Rio de Janeiro

Mídia oficial: Revista Negócio Estética

(Da Redação com Jornal de Turismo)