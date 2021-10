Coluna Caio Gottlieb: O ESTADO É A NOTÍCIA

Programa jornalístico da TV Paraná Turismo, sintonizada no canal 9 (36 UHF digital), ele nasce com a missão de ser mais um canal de acesso às notícias do Governo do Estado.

Focado em informações relevantes, prestação de serviço e utilidade pública, o telejornal (que estreou nesta quarta-feira, 27) pretende aproximar o paranaense das ações do Governo, com mais transparência, por meio de entrevistas ao vivo e gravadas, além de matérias jornalísticas claras e objetivas.

Com a entrada do noticiário na grade, a TV Paraná Turismo reforça sua programação com um telejornal moderno e dinâmico que pretende trazer aos cidadãos um retrato mais próximo do Estado que, além de destacar as ações da gestão pública, vai impulsionar as notícias do turismo e da cultura paranaense, que já fazem parte da grade atual da emissora.

O “Paraná em Pauta” foi planejado a partir das recentes mudanças na estrutura e na gestão da Rádio e TV Educativa, com a contratação de jornalistas e técnicos da área. Os novos contratados participaram do processo seletivo realizado pela E-Paraná. Ao todo, 25 profissionais passaram a reforçar a equipe da TV Paraná Turismo.

Para o secretário de Comunicação Social e da Cultura e presidente interino da RTVE, João Evaristo Debiasi, o reforço na grade com o telejornal diário vem de encontro a outras ações já realizadas pela SECC, com a busca da integração e convergência entre as diversas plataformas.

“Queremos imprimir o conceito de uma SECC 360º, ou seja, Turismo, Cultura, Comunicação, Jornalismo, Publicidade, Redes Sociais, Rádio e TV respirando informação de qualidade. Todos os nossos esforços são direcionados a contribuir para uma sociedade mais participativa e informada nas diversas áreas de atuação do Governo. Estamos focados para entregar o melhor resultado possível e percebo uma equipe altamente engajada nesse conceito”, explicou o secretário.

Para o diretor da TV Paraná Turismo, Eduardo Abilhoa, a proposta é trazer visibilidade e informação de qualidade. “Nosso jornal será feito para os paranaenses, com conteúdo relevante, com as principais notícias do dia e também com conteúdos e serviços que esclareçam a população. O ‘Paraná em Pauta’ será um telejornal focado em notícias do nosso Estado e temos certeza que o telespectador estará diante de um produto com um conteúdo profundo, executado por profissionais especialistas e comprometidos com o público”, afirmou.

O noticiário será comandado pela jornalista Gizah Szewczak e trará as principais notícias do dia com uma abordagem leve, permitindo que o telespectador tenha acesso a informações úteis, bem como o esclarecimento de serviços públicos.

Em novembro a TV Paraná Turismo deve lançar outras novidades na grade de programação. Estão sendo preparados programas de entrevistas, novos formatos para exibição do turismo local, além de uma programação totalmente voltada à cultura, que pretende exibir filmes produzidos por artistas paranaenses.