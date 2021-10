Encontro: BOLSONARO, BIDEN E LÍDERES MUNDIAIS CHEGAM À ITÁLIA PARA O G20

Líderes mundiais começam a desembarcar nesta sexta-feira (29) em Roma, capital italiana, para o encontro da cúpula do G20, grupo de países mais ricos do mundo.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o líder americano Joe Biden são dois dos que já cumprem agenda antes do início oficial dos eventos da cúpula, que se alongarão pelo sábado (30) e domingo (31).

Com grandes expectativas para o primeiro encontro presencial do G20 desde que a pandemia começou, os principais temas da reunião devem abranger as mudanças climáticas, a recuperação econômica pós-pandemia e a distribuição global de vacinas contra a Covid-19 – bem como a desigualdade de acesso dos países mais pobres.

As primeiras reuniões irão tratar de economia e saúde global, bem como maneiras de estimular pequenas empresas a prosperarem e o empreendedorismo feminino a crescer globalmente.

Em seguida, são esperadas conversas sobre desenvolvimento sustentável e as mudanças climáticas – temática que vai de encontro com a realização da COP26, em Glasgow, na Escócia, a partir do domingo (31).

BOLSONARO

Jair Bolsonaro desembarcou em Roma nesta sexta-feira (29), por volta das 8 horas (no horário de Brasília). Hoje, o único compromisso de Bolsonaro é uma audiência com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, no Palácio do Quirinal.

A comitiva presidencial que acompanha o presidente é integrada pelos ministros Carlos França (Relações Exteriores) e Paulo Guedes (Economia).

Neste sábado e domingo, Bolsonaro participa das atividades do G20, onde deve ter outros encontros bilaterais com autoridades estrangeiras, além de reuniões internas.

URGÊNCIA NO TOM DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS