Foz do Iguaçu: ATLETAS IRÃO ESTREAR NOS JOGOS ABERTOS PARADESPORTIVOS DO PARANÁ

A delegação de Foz do Iguaçu estreia neste fim de semana nos Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (Parajaps). A cidade estará representada com 35 atletas, nas modalidades de basquete em cadeira de rodas, atletismo e tênis de mesa. A competição acontece em Londrina no sábado (30) e domingo (31).

Nesta sexta-feira (29), foi realizada a abertura da competição, que deve reunir mais de 1.600 atletas de 29 municípios, com disputas em 14 modalidades – além das que possuem a presença de iguaçuenses, também haverá bocha adaptada, goalball, golf 7, handebol em cadeira de rodas, natação, parabadminton, paracanoagem, paraciclismo, parataekwondo, vôlei paralímpico e xadrez.

A equipe de Foz será acompanhada pelo diretor técnico da Secretaria de Esporte e Lazer, Roberto Borges, e de técnicos desportivos da pasta, que farão a transmissão ao vivo de todos os jogos da equipe de basquete por meio do Instagram da secretaria (@smelfozoficial).

Confiança para a competição

O time de basquete em cadeira de rodas, Harpias da Fronteira, faz o primeiro jogo contra São José dos Pinhais. O diretor de esporte, Nelson do Carvalho, destaca que o time vem confiante por conta de todo o treinamento que realizaram.

“Este primeiro jogo é o mais importante, porque tudo começa com esse primeiro desafio. Treinamos muito e estamos focados para a estreia. Com certeza eles também virão preparados, mas estamos prontos”, garantiu Carvalho.

(Da Redação com AMN)