Foz: VICE-PREFEITO DESTACA AÇÕES DA ACIFI PELA RECUPERAÇÃO DO COMÉRCIO NA PANDEMIA

O vice-prefeito, delegado Francisco Sampaio, representou o Município na comemoração dos 70 anos da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (Acifi). O evento, na noite de quinta-feira (28), reuniu autoridades, diretores, conselheiros, e associados homenageados.

O público foi restrito para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários, mas a cerimônia também foi transmitida on-line.

O vice-prefeito de Foz do Iguaçu, delegado Francisco Sampaio, ressaltou a importância da associação para a cidade, especialmente na pandemia da covid-19. “Visando auxiliar a recuperação do comércio, a Acifi desenvolveu diversas ações de conscientização e incentivo às compras, e, principalmente, de fomento ao consumo local”, afirmou.

“E tudo isso de forma responsável, sem deixar de lado o cuidado com a execução dos protocolos sanitários”, complementou Sampaio. “Agradecemos a todos que participaram, direta ou indiretamente, da trajetória vitoriosa desta exemplar entidade associativissta”.

O presidente da Acifi, Faisal Ismail, destacou o esforço coletivo pela retomada econômica, com resultados como obras de infraestrutura, apoio ao turismo, incentivo à inovação, crédito a empreendedores e investimentos.

De acordo com ele, a força e o apoio de todos fazem com que a sociedade civil possa seguir em frente com coragem, determinação, otimismo, dignidade, transparência, respeito e integração.

Também participaram da solenidade o deputado federal Vermelho; diretor financeiro-executivo da Itaipu Binacional, almirante Anatalicio Risden Junior; deputado estadual soldado Fruet; presidente da Câmara de Vereadores, Ney Patrício; e presidente da Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná), Fernando Maurício de Moraes.

(Da Redação com AMN)