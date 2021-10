Política: LIRA APOIA A DECISÃO DOS ESTADOS DE CONGELAR ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), manifestou apoio à decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), anunciada nesta sexta-feira (29), de congelar por 90 dias o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis. A providência ocorre em meio ao aumento do preço da gasolina e do diesel com a alta do dólar, que impacta diretamente nos preços da Petrobras.

“Quando governadores concordam em congelar o ICMS dos combustíveis para diminuir a pressão na bomba e pedem que a Petrobras entre no debate sobre os preços, tenho a certeza de que crise é oportunidade de união e de compromisso público de todos nós”, escreveu Lira em seu Twitter. O Confaz é composto de membros do Ministério da Economia e dos secretários da Fazenda de todos os estados.

O presidente da Câmara ainda comentou que a Casa concluiu nesta semana a votação do projeto de lei que institui o vale-gás para subsidiar o preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda.

“A cada dois meses, será paga a metade do preço do botijão para milhões de famílias. Nosso compromisso é sempre o de encontrar meios de melhorar a vida de mais e mais brasileiros. Seguiremos trabalhando para ajudar outros setores que também precisam”, pontuou o deputado.

(Da Redação com R7)