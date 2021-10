Turismo: FERNANDO DE NORONHA DISPENSA USO DE MÁSCARA EM LOCAIS ABERTOS

O arquipélago de Fernando de Noronha, com 100% dos adultos vacinados com duas doses contra a Covid-19 desde setembro, terá festas de Réveillon. O anúncio foi feito pelo governo de Pernambuco, nesta quinta-feira (28).

Além da realização da festa, também foi decidido que, a partir de 17 de novembro, o uso de máscaras não será mais obrigatórios em espaços abertos de Noronha.

Ainda segundo a determinação do governo, festas de Ano Novo em Fernando de Noronha poderão ser divulgadas a partir da próxima segunda-feira (1), inclusive em espaços públicos.

Os turistas que quiserem curtir o verão em Noronha, a partir de 1 de dezembro, precisarão apresentar a carteira de vacinação com as duas doses ou com a dose única, no caso do imunizante da Janssen.

(Da Redação com Metro1)