Turismo: MONDIALE E ANCORADOURO REALIZAM FAMTRIP PARA EGITO E CATAR

O Egito é sucesso de vendas na Mondiale em 2021 e o Catar é a nova aposta do Grupo Ancoradouro para o momento.

A viagem de capacitação começa nesta sexta-feira (29) e vai até 8 de novembro, com roteiro especial e oportunidade de conhecer o serviço da classe executiva da Qatar Airways. O grupo será acompanhado pelo supervisor de vendas da Mondiale Turismo, Marcelo Rolim e pelo gerente da Qatar, Rodrigo Galvão.

Edson Ruy, diretor da Mondiale Turismo, destaca que os agentes vão vivenciar experiências inesquecíveis e ainda conhecer a qualidade dos serviços da Mondiale by Ancoradouro. “Queremos que os agentes conheçam o profissionalismo e a qualidade com as quais seus clientes são recepcionados nos destinos”, frisa Edinho.

A Mondiale Turismo ainda prepara mais novidades para os agentes em novembro. “Seja nosso parceiro e venha conhecer os serviços que oferecemos”, finaliza Edinho.

(Da Redação com Mercado & Eventos)