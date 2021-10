Coluna Caio Gottlieb: DECISÃO INDEFINIDA

A bem da verdade, não é, ainda, uma decisão na inteira acepção da palavra e nem tampouco chega a ser uma novidade.

Trata-se do manifesto público de uma intenção que ele já vinha externando veladamente e que agora ganha um caráter, digamos, mais oficial.

Não se sabe qual foi a conversa que o alcaide de Cascavel teve com o amigo e aliado durante os dias em que degustaram juntos alguns quibes e tabules nos emirados árabes, mas ele já vem dizendo em entrevistas que o seu nome está à disposição para concorrer ao Senado ou a vice-governador de Ratinho, aspirações legitimadas pelos mais de 100 mil votos que obteve ao se reeleger e que o colocaram no rol das lideranças políticas emergentes com projeção estadual.

Porém, no mesmo tempo em que anuncia suas pretensões, Paranhos estabelece duas condicionantes para ir em frente: só se candidatará a senador se Alvaro Dias, que o apoiou nas campanhas para a prefeitura, não concorrer à reeleição, e se o governador convocá-lo para compor a chapa majoritária, em uma eventual, mas hoje bastante improvável, substituição do atual vice Darci Piana.

Além do mais, é importante lembrar que, para entrar em qualquer uma dessas disputas, o prefeito deverá renunciar ao cargo.

Ou seja, no meio do mandato terá que trocar o certo pelo duvidoso.

Aí é que a porca torce o rabo.

Acesse o site www.caiogottlieb.jor.br para ler e compartilhar outras notícias.