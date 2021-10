Foz do Iguaçu: POLÍCIA FEDERAL COMBATE CRIME DE MOEDA FALSA

O flagrante ocorreu logo após o casal receber a correspondência numa residência, localizada em Foz do Iguaçu/PR, e contou com a colaboração da Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios no Paraná (CSEC/PR).

As notas apreendidas simulam itens de segurança presentes em cédulas autênticas como, por exemplo, elementos fluorescentes, fio de segurança e faixa holográfica. Caso entrassem em circulação, poderiam causar prejuízos a terceiros de boa-fé.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, para fins de perícia e prosseguimento das investigações. Os adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados pela prática de ato infracional equiparado ao crime de moeda falsa.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu

(Da Redação com Folha Estado)