Policiamento: ABORDAGENS DO BPFRON RESULTAM EM MAIS DE R$ 8 MILHÕES DE PREJUÍZO AO CONTRABANDO E AO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO DE FRONTEIRA

Mais de 300 quilos de maconha, produtos paraguaios contrabandeados, uma arma e 45 mil pacotes de cigarros foram apreendidos durante as abordagens dos integrantes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) nesta sexta-feira (29/10). As ocorrências foram nas cidades de Realeza, Matelândia, Foz do Iguaçu e Terra Roxa, e causaram um prejuízo estimado em mais de R$ 8 milhões ao crime organizado.

Ao todo, os policiais militares de fronteira apreenderam 312 quilos de maconha, uma pistola, 31 munições, 45 mil pacotes de cigarros, nove veículos, dentre eles ônibus e caminhonetes, além de dezenas de cartelas de medicamentos. Houve ainda duas prisões, relacionadas à carga de maconha.

As apreensões são resultado de operações constantes feitas pelo BPFRON na faixa de fronteira. O principal objetivo é combater crimes transfronteiriços que alimentam outros crimes nos centros urbanos e outras regiões do estado e do Brasil por conta do contrabando e do tráfico de drogas, por exemplo.