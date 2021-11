Apoio: TECPAR ORIENTA EMPREENDEDORES COM INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA NOVOS NEGÓCIOS

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) participa de um programa nacional de apoio a empresários e empreendedores que buscam orientações para desenvolver novos negócios. Trata-se do Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas (SBRT), atendimento especializado, pela internet, que fornece gratuitamente informações técnicas a pessoas físicas e jurídicas.

O Tecpar é uma das instituições fundadoras da plataforma, que é apoiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e reúne nove instituições com atuação reconhecida nas áreas de ciência, tecnologia e inovação.

Segundo o diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, o serviço é uma fonte essencial de pesquisa para empreendedores que querem começar um novo negócio ou que precisam melhorar seus processos de produção e desenvolver novos produtos.

“A produção do conhecimento científico têm crescido rapidamente, bem como tem havido atualização nas legislações. Por essa razão, é importante buscar informações de fontes confiáveis. Por meio do SBRT, o Tecpar coloca à disposição seus especialistas em gestão da informação, para responder as mais diversas dúvidas dos usuários”, destaque Jorge Callado.

APOIO AO EMPREENDEDORISMO – A participação no SBRT faz parte de uma série de iniciativas do Tecpar para apoiar o empreendedorismo inovador e difundir o conhecimento científico para a sociedade. Por meio da equipe técnica do Centro de Informações Tecnológicas, o Tecpar desenvolve um minucioso processo de atualização das respostas, acompanhando as mudanças tecnológicas e legislativas.

Atualmente, o instituto é responsável pelo atendimento de clientes dos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul, e também atende demandas de usuários que vivem fora do país.

BANCO DE DADOS – O banco de dados do SBRT somou 34 mil respostas e dossiês técnicos. Esse acervo de documentos é resultado de cerca de 66 mil perguntas realizadas pelos usuários da plataforma com mais de um milhão de acessos diretos aos seus conteúdos desde a sua criação.

O Tecpar já recebeu mais de 6,5 mil solicitações, sendo publicadas 3 mil respostas técnicas e outras 3,5 mil respostas com orientações, entre os 15 mil usuários cadastrados na área de abrangência do instituto.

“As respostas e dossiês técnicos produzidos pelo SBRT formam um banco de dados em constante atualização. Todas as informações registradas são de acesso público, e podem ser acessadas por outros interessados, além do solicitante. Podem, ainda, orientar novas demandas mais pontuais ou complementares”, explica Lívia Nogueira dos Santos, gerente do Centro de Informação e Vigilância Tecnológica do Tecpar.

Para ter acesso ao banco de informação do SBRT, basta se cadastrar no portal www.respostatecnica.org.br e registrar o pedido de informação ou pesquisar entre as respostas publicadas. O atendimento é gratuito.