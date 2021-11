DESCANSAR EM DEUS TRAZ ALÍVIO À SUA VIDA

“Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês” (Mateus 11:28).

Você está se sentindo cansado hoje? As pressões cotidianas no trânsito, trabalho, estudos, família, igreja, inúmeros compromissos, cobranças, prazos, horários, limites… ufa!

A “correria” diária passa a sobrecarregar a sua vida sugando o seu ânimo a cada dia?

Se você tem vivido “ligado no automático” há muito tempo, repetindo dia após dia todas as tarefas que precisa exercer, sem ao menos separar um tempo para descansar plenamente… É tempo de ir até Jesus.

Lembre-se que o cansaço rouba a sua disposição e a possibilidade de desfrutar o bem desta vida.

Não é a vontade de Deus que vivamos subjugados a tão pesado fardo. Não foi em vão que o próprio Deus instituiu o dia do descanso, dando Ele mesmo o exemplo após a criação.

Marque um encontro com Jesus Cristo ainda hoje. Ele tem o descanso e alívio que o seu coração e a sua mente necessitam.

Descanse em Deus e receba alívio:

– Vá até Cristo em oração e partilhe com Ele todo o seu fardo. Peça que Ele renove as suas forças neste dia.

– Reconheça que Deus está no controle da sua vida. Não se aflija pensando estar sozinho, Ele te ajuda sempre!

– Use a rotina em seu favor. Enquanto trabalha ou vai para o trabalho, por exemplos, eleve a sua mente e coração a Deus. Ouça louvores (cante se for possível), ore interiormente, aproveite intervalos para ler e meditar na palavra de Deus.

– Separe um dia da semana para passar um tempo a sós com Deus. Exponha todas as dificuldades que você enfrentou durante a semana. Agradeça por todas as bênçãos da semana. Aquiete-se na Sua paz e descanse na Sua presença.

– Desfrute a vida que o Senhor te deu e seja grato por tudo que Deus faz.

OREMOS: Senhor Deus, tenho me sentido cansado das muitas atividades, dos problemas e compromissos que tenho tido. Venho até Ti, humildemente, pedir que me dês o Teu descanso e paz. Só em Ti posso ter alívio de toda sobrecarga e aflições que tenho vivido. Ajuda-me a incluir o Senhor no meu dia a dia e viver alegremente, sendo grato pela tua ajuda e companhia. Obrigado por tornar o meu fardo leve neste dia, em nome de Jesus. Amém!

(Com Bíblia OnLine)