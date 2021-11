Treinamento: CURSO DE FORMAÇÃO CAPACITA TREINADORES NA MODALIDADE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS

“Formação de treinadores para basquetebol em cadeira de rodas” é o tema do próximo curso promovido pelo Programa de Formação Continuada em Esportes, parceria entre o Centro de Educação Física e Esportes (CEFE) da UEL e a Paraná Esporte, por meio do programa Escola do Esporte. A formação será entre os dias 10 e 14 de novembro, em formato semipresencial. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas a partir do dia 30 de outubro.

Os objetivos do curso são atualizar e capacitar profissionais de Educação Física que atuam na modalidade basquetebol em cadeira de rodas. Como explica o coordenador da Escola do Esporte, Antônio Carlos Dourado, e professor do Departamento de Ciências do Esporte, recentemente diversos municípios do Paraná receberam cadeiras de rodas adaptadas, específicas para modalidades do paradesporto, entre eles o basquete.

“A ideia é capacitar os profissionais e melhorar ainda mais a modalidade e o paradesporto nesses municípios”, afirma Dourado. Segundo ele, os municípios que receberam os equipamentos foram Cascavel, Guarapuava, Londrina, Pinhais e Umuarama.

FORMAÇÃO – Em formato semipresencial, o curso terá duas horas de aulas a distância e 16 horas presenciais. As atividades serão ministradas na Sede da Paraná Esporte, em Curitiba, e no Centro de Iniciação ao Esporte, localizado na Avenida Maringá, 3042, em Pinhais.

Ao todo, o curso é constituído de três oficinas: teoria do treinamento voltado ao paradesporto; prática de ações com cadeiras de rodas; e prática de ações com cadeiras de rodas. O conteúdo será ministrado pelo professor Josias Machado Cordeiro, que atualmente trabalha como assistente técnico da seleção Brasileira Masculina da Confederação de Basquetebol em Cadeira de Rodas (CBBC).

ORGANIZAÇÃO – A coordenação do Programa de Formação Continuada em Esportes é do professor Hélcio Gonçalves, do Departamento de Ciências do Esporte, do CEFE. A iniciativa integra as ações do Programa de Atendimento à Sociedade (PAS), da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade (PROEX) e da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL (FAUEL).