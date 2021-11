Ginástica Rítmica: BÁRBARA DOMINGOS ENCERRA MUNDIAL NA 17ª POSIÇÃO

A brasileira Bárbara Domingos encerrou a sua participação no Mundial de Ginástica Rítmica realizado em Kitakyushu (Japão) alcançando a 17ª colocação no individual geral, com o total de 87,750 pontos.

A participação da curitibana foi histórica, pois ela foi a primeira representante da Ginástica Rítmica do Brasil a alcançar uma final de Mundial.

“Nosso objetivo nesta competição era melhorar nossa classificação no Mundial de 2019 [31ª colocação]. Sabíamos que era possível. Logo no primeiro dia, vimos que estávamos superbem e pensamos na possibilidade de final, mas fomos vivendo um dia de cada vez. Ter alcançado essa final foi muito gratificante”, declarou Bárbara, que em 2022 participará de eventos como o Campeonato Pan-Americano, etapas da Copa do Mundo e o Mundial.

Final das 5 bolas

O Brasil participará de mais uma final no Mundial. A partir das 5h30 (horário de Brasília) de domingo (31), a equipe brasileira disputará a decisão nas 5 bolas.