Retomada: PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU RECEBEU 78 MIL TURISTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO

O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu, recebeu 78.665 visitantes durante o mês de outubro. Com um crescimento de 17% com relação a setembro, o movimento turístico do período confirma a recuperação gradativa do turismo e a confiança dos brasileiros no Destino de Foz do Iguaçu.

Destes visitantes 94% são brasileiros, organizados em famílias ou grupos de amigos, que tiveram a oportunidade de conhecer ou revisitar o maior conjunto de quedas d’água do mundo. Depois do estado do Paraná, lideram em volume de visitantes: São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

INGRESSOS ANTECIPADOS E ONLINE

Para visitar o Parque Nacional do Iguaçu o visitante precisa adquirir o ingresso pelo site oficial, exclusivamente on-line (www.cataratasdoiguacu.com.br/ingressos), com escolha do dia e horário para o passeio. Os ingressos são limitados. É preciso realizar a compra antecipada para garantir o passeio.

CENTRAL DE ATENDIMENTO

O visitante que quiser receber dicas e informações sobre o Parque Nacional do Iguaçu pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Visitante: +55 (45) 9137-3444 (wa.me/554591373444).

HISTÓRICO DE VISITAÇÃO – 2021

Outubro: 78.665

Setembro: 67.046

Agosto: 45.996

Julho: 56.819

Junho: 27.739

(Da Redação com Assessoria)