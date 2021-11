Foz do Iguaçu: ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL EM MEIO A POLÊMICA

O assessor parlamentar PL-5, nomeado pela Presidência da Câmara de Foz do Iguaçu (portaria 88/2021 – Matrícula 501942), Juliano de Oliveira Dobler, “…está sendo cobrado judicialmente, em razão de compromissos financeiros inadimplidos.”. A cobrança, ainda segundo nossa fonte, é relacionada ao processo 0014228-10.2016.8.16.0030 na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca. A ação movida pela companhia de energia elétrica Copel resultou no pedido de apreensão da CNH do assessor. As informações e documentos, inclusive cópia da sentença, chegaram à nossa redação por meio eletrônico.

Os documentos comprovam que a decisão judicial envolve bloqueio da CNH até pagamento da dívida. A medida é escudada pelo poder do respectivo magistrado em determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, especialmente nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias (art. 139, IV, do CPC).

“Sou parte interessada nas dívidas que ele tem na praça. Ele é figura pública e não acho justo que, mesmo trabalhando ele na Câmara de vereadores e sendo cobrado na Justiça, eu não possa receber.”, reclamou a fonte que enviou a documentação sobre Juliano Dobler.

A pendência do assessor do Legislativo Municipal, ainda segundo a fonte do IGUASSU News, seria apenas uma das várias ações de cobrança envolvendo Dobler. Entre outros processos, os documentos enviados à nossa redação mostram o de nº 00141256620178160030, da 4ª Vara Cível; 00280820320188160030, da 3ª Vara Cível; e 00112133020138160030 da 4ª Vara Cível.

Contraditório – O portal IGUASSU News fez contato com Juliano Dobler sobre as informações recebidas por nós sobre ele, e a manifestação do assessor foi: “Minha situação é igual a de milhões de brasileiros, vítimas de uma crise econômica sem precedentes, o que não em permitiu ainda ter condições de liquidar meus compromissos os quais, certamente, saldarei na medida do possível. Essa situação não me impede de cumprir meus compromissos laborais no dia-a-dia, labor esse do qual os resultados permitirão liquidar minhas pendências. Lamento muito pela situação que passei e passo, mas deixo claro que tudo foi por motivos alheios a minha vontade.”.

