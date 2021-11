Foz do Iguaçu: RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA RECEBE INSCRIÇÕES ATÉ DIA 15

A UNILA recebe, até o dia 15 de novembro, inscrições para a Residência Multiprofissional em Saúde da Família. No total, são ofertadas 12 vagas. O início das aulas está previsto para 1º de março de 2022. Os requisitos e o link para inscrição podem ser consultados no edital PRMSF 01/2021 (clique aqui). As inscrições e o curso são gratuitos.

As vagas estão distribuídas nas áreas de Enfermagem (2), Fisioterapia (2), Nutrição (2), Psicologia (2), Saúde Coletiva (2) e Odontologia (2). O curso terá duração de dois anos, com atividades teóricas e práticas, sob a forma de treinamento em serviço. O residente terá dedicação exclusiva, não podendo desenvolver outras atividades profissionais. Todas as vagas são contempladas com bolsas a serem liberadas pelo Ministério da Educação.

A seleção será realizada em duas etapas. A primeira será a análise do currículo, com atribuição de nota. Essa etapa é classificatória. Somente serão consideradas as produções realizadas e comprovadas dos últimos cinco anos. Para a segunda fase, que é eliminatória, serão convocados apenas os oito primeiros classificados. Nesta fase, o candidato fará a defesa de sua proposta de atuação na Residência.

O objetivo da Residência é formar profissionais com conhecimentos e habilidades para atuar na Estratégia de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde da Família, na perspectiva do cuidado integral à saúde nos diferentes ciclos de vida familiar, considerando o planejamento estratégico local, a organização do processo de trabalho em equipe e as abordagens interdisciplinares e intersetoriais no campo da saúde. Ao final do curso, o pós-graduando obterá o título de Especialista em Saúde da Família na modalidade Residência.

Saiba mais sobre a Residência Multiprofissional em Saúde da Família, corpo docente e projeto pedagógico, em https://portal.unila.edu.br/especializacao/residencia/.

(Da Redação com Comunicação Social UNILA)