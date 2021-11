Coluna Caio Gottlieb: JORNALISMO DE MÁ FÉ

Um bom exemplo disso é a falsa narrativa difundida com a intenção de depreciar a participação do presidente Jair Bolsonaro no encontro em Roma dos países que integram o grupo das 20 maiores economias do mundo.

Cada dia mais enraivecidos com o fechamento pelo atual governo da torneira que despejava bilhões de reais de verbas publicitárias federais em suas contas bancárias, alguns veículos propagaram, entre outras mentiras e invencionices, que o mandatário brasileiro foi tratado com desprezo pelo primeiro-ministro italiano Mario Draghi, foi ignorado pelos demais chefes de estado e teve sua agenda esvaziada.

Mas o suprassumo do mau-caratismo foi dar a entender nas entrelinhas que ele não teria sido convidado para a foto oficial do G20 em frente à Fontana Di Trevi.

Vamos aos fatos.

Recepcionado com todas as honras por Draghi logo ao desembarcar na Itália (como se vê na imagem acima), Bolsonaro teve contatos com diversos líderes, como o próprio presidente do país anfitrião, Sergio Mattarella, o presidente da Turquia e os premiês do Reino Unido, da Austrália e da Índia, reuniu-se com a diretoria da OMS, tratou com a direção da OCDE do ingresso (que está bem próximo) do Brasil na entidade, quebrou o gelo e trocou cumprimentos calorosos com o argentino Alberto Fernández (veja no rodapé da nota) e conversou animadamente com a alemã Angela Merkel no banquete que celebrou o evento.

Sobre a ausência dele na pose junto com a turma para os fotógrafos diante de um dos mais icônicos pontos turísticos de Roma, é muito simples explicar: Bolsonaro não foi porque não quis ir.

Insinuar que seus pares resolveram não chamá-lo para jogar moedinhas na fonte (o que ele já tinha feito no dia anterior ao passear pela capital arrastando multidões de admiradores), é tão absurdo e descabido como dizer que também desconvidaram o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que igualmente não apareceu por lá.

Por fim, considerando o retumbante fracasso da reunião quando à obtenção de compromissos mais sólidos das nações na redução do aquecimento global, talvez o presidente teria ganho mais se tivesse ficado em Brasília.

É preciso relativizar a importância desses encontros de líderes mundiais. Servem apenas para mostrar publicamente que estão preocupados com o futuro da humanidade. Normalmente, os acordos ou desacordos já foram estabelecidos antes.

Tanto é que os presidentes da China e da Rússia esnobaram a cúpula e não deram o ar da graça na Cidade Eterna.

Eles sabiam que o encontro do G20 seria, como sempre, jogo de cena, política e turismo.

Certamente tinham coisa melhor pra fazer.

