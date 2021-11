Foz: COLABORADORES REALIZAM AÇÃO INÉDITA, O PRIMEIRO BIRDWATCHING NO ECOSSISTEMA NO PTI

Quando foi a última vez que você parou para observar a natureza? Ao final de um dia de trabalho, uma ótima opção para relaxar e desconectar da rotina é conectar-se com o ecossistema ecológico que nos cerca. Pensando nisso, biólogos do Núcleo de Inteligência Territorial (NIT.IB), localizado no Centro de Competência em Inteligência e Gestão Territorial do Parque Tecnológico Itaipu Brasil (PTI-BR), organizaram e realizaram, em outubro de 2021, uma ação inédita, o Birdwatching.

O termo, em inglês, significa observação de aves. Essa atividade é realizada com frequência em países da Europa e nos Estados Unidos e nos últimos anos vem ganhando força aqui no Brasil.

De acordo com o biólogo Israel Schneiber, “o PTI está situado em um local onde existem remanescentes ecológicos, mas, ao mesmo tempo, está próximo de locais onde a Itaipu desenvolveu ações de restauração ambiental tornando o local propício para observação de aves”.

Ainda segundo Israel, há uma grande diversidade de aves no local, apresentando inúmeras cores, tamanhos e sons. Para se ter uma ideia, durante a ação – que se estendeu por cerca de uma hora – foi possível observar cerca de 23 espécies como asa-branca (Patagioenas picazuro), gralha-picaça (Cyanocorax chrysops), joão-de-barro (Furnarius rufus), papagaio (Amazona aestiva), sanhaço-cinzento (Thraupis sayaca), entre outras.

Para a bióloga Angela Tischner, mais do que uma atividade ao ar livre, o Birdwatching pode ser considerado uma ferramenta de educação ambiental.

“É uma oportunidade de integrar pessoas, fazer um grupo continuado em que as pessoas se encontram e descobrem novas formas de ver a natureza e se conectar com o meio ambiente”, destacou Angela.

Quem também aproveitou o momento foi a bióloga Juliana Lunkes, uma das idealizadoras da ação, junto com Israel e Angela.

“Visualizar os pássaros em seu habitat com as características de cada espécie é muito gratificante. Além disso, com apoio dos binóculos conseguimos alcançar detalhes imperceptíveis a olho nu. Já para identificação das aves nós seguimos os sons. Além disso, contar com um colega experiente no tema foi muito produtivo e enriquecedor”, enfatizou Juliana.

O grupo pretende realizar outras observações esporadicamente, sempre a partir das 18h. Habitantes do PTI-BR que desejam participar do Birdwatching podem demonstrar enviando uma DM no Instagram do @eisustentabilidade ou no e-mail: eis@pti.org.br.

(Da Redação com PTI)