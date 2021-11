Na prorrogação: FOZ CATARATAS ELIMINA CORINTHIANS DA LNF

Primeiro colocado de seu grupo na fase inicial da LNF 2021, o Foz Cataratas confirmou o favoritismo e avançou às quartas de final da competição. Nesta segunda-feira, o time passou pelo Corinthians com 5 a 1 no tempo normal e depois 0 a 0 na prorrogação, na qual tinha vantagem do empate. Com o resultado, os paranaenses enfrentam o São José nas quartas de final, enquanto o Corinthians fecha a competição com a pior campanha desde 2009.

O primeiro jogo das oitavas de final foi vencido pelo Corinthians por 4 a 2 e, assim, a equipe jogava pelo empate nesta segunda-feira. Como o Foz venceu no tempo normal, pôde jogar pelo empate na prorrogação, já que tinha melhor campanha na primeira fase. O saldo de gols não importa no regulamento.

O primeiro tempo terminou 3 a 0 para os paranaenses, com dois gols de William e um de Biel. No segundo tempo, o Corinthians até voltou melhor, mas o Foz se defendeu muito bem, principalmente com o goleiro Peixe. Faltando oito minutos para o fim, Guilhermão fez o primeiro gol do Corinthians, mas Gabriel fez 4 a 1 e Kauê ampliou na sequência. Final 5 a 1 e os times foram para a prorrogação, com dois tempos de cinco minutos.

Na prorrogação, o Corinthians ficou a maior parte do tempo com a posse de bola, mas o Foz Cataratas se trancou, dando poucas chances de finalização para o rival. A principal chance foi com Eder Lima, que acertou a trave faltando dois minutos para o fim. O empate em 0 a 0 na prorrogação deu a vaga para o Foz Cataratas.

Essa é, portanto, a pior campanha do Corinthians desde 2009. Entre 2010 e 2015, o Corinthians caiu seis vezes seguidas na semifinal. Em 2016, levou o título. Em 2017, 2018 e 2019 a equipe perdeu nas quartas e, na última temporada, foi finalista.

Vinte e três times disputam a Liga deste ano. Na primeira fase, as equipes foram divididas em três grupos, com os cinco melhores avançando de fase, além do melhor sexto colocado. Os 16 times, então, jogam o mata-mata das oitavas de final. Os outros confrontos das quartas de final são: Magnus x Joinville, ACBF x Atlântico e Cascavel x Joaçaba.

(Da Redação com Liga Futsal/Foto: Nilton Rolin)