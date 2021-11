Coluna Caio Gottlieb: FUNICULÌ, FUNICULÀ!

Permitida pelo declínio da pandemia, a liberação de maior capacidade de público para reuniões em espaços fechados mais amplos deu sinal verde para o ressurgimento em grande estilo de um dos eventos mais tradicionais da cidade que estava fora do calendário há alguns anos.

Revigorado por uma diretoria que mescla a velha guarda com jovens descendentes da etnia, o Círculo Italiano de Cascavel, agora presidido por Luciano Biaggi, trará de volta neste mês a sua concorrida Italian Fest, que reverencia o importante papel que tiveram os pioneiros de origem etrusca na fundação e no desenvolvimento do município.

A festança vai se desdobrar em dois dias no salão social que a entidade dispõe no Parque de Exposições da Expovel.

A jornada abre na sexta-feira, 19, com a escolha da rainha e atividades que envolvem atrações culturais e comidas típicas preparadas pelas famílias que integram a colônia.

No sábado, o ponto alto das celebrações com homenagens, apresentações folclóricas, jantar e baile de gala, animado pela banda Ragazzi Dei Monti, da cidade gaúcha de Monte Belo do Sul.

Um programa imperdível para quem gosta de comer, cantar, dançar e celebrar a vida, coisas que os italianos sabem fazer como ninguém.

