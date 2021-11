Conquista: BRASIL GANHA MEDALHAS EM SUL-AMERICANO JUVENIL DE ESPORTES AQUÁTICOS

O Brasil conquistou suas primeiras medalhas no Campeonato Sul-Americano Juvenil de Esportes Aquáticos que está sendo realizado em Lima, no Peru. Foram seis medalhas conquistadas nos Saltos Ornamentais.

Na plataforma sincronizado, ouro para Catherine Souza e Janine Freitas nos grupos A e B. Três saíram no trampolim de 1m: Miguel Cardoso (bronze – Grupo B), Bruna Ravelli (prata – Grupo C) e Emanuele Alves (bronze – Grupo C). Na disputa de trampolim de 3m, mais brilho para o Brasil: Isaac Pessoa (prata – Grupo D) e Caio Dalmaso e Rafael Fogaça (plataforma sincronizada Grupos A e B – prata).

O Rio Claro derrotou ontem, o União Corinthians, em jogo válido pelo NBB, Novo Basquete Brasil: 74 a 63.

Jogando em casa, o time conseguiu a primeira vitória na competição, graças as grandes atuações de Douglas Bento, Betinho e Diego, que juntos marcaram 50 pontos. A organização do Mundial de tênis de mesa divulgou ontem, a lista de atletas que irão participar do Mundial 2021, em Houston, no Texas. O Brasil tem sete representantes. São eles: Hugo Calderano, o melhor latino americano da história do ranking mundial, Gustavo Tsuboi, Vitor Ishiy, Eric Jouti e Thiago Monteiro, na chave masculina. No feminino, o Brasil será representado por Bruna Takahashi e Caroline Kumahara. O Mundial de Tênis de Mesa vai acontecer entre os dias 23 e 29 de novembro.