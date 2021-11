Tensão: VAZADAS MENSAGENS ENTRE AUSTRÁLIA E FRANÇA SOBRE SUBMARINOS

Em setembro de 2021, a Austrália cancelou um contrato que tinha com o Grupo Naval da França para a produção de submarinos convencionais, optando por submarinos movidos a energia nuclear, depois de estabelecer uma aliança com os EUA e o Reino Unido.

O cancelamento desse contrato causou grandes tensões entre Camberra e Paris, sendo que Macron disse, no domingo (31), que Morrison havia mentido para ele sobre as intenções da Austrália, uma alegação sem precedentes entre aliados, que foi negada por Morrison, informa a agência Reuters.]

De acordo com uma fonte com conhecimento das mensagens trocadas entre os dois líderes, quando Morrison tentou estabelecer uma ligação com Macron sobre o contrato dos submarinos em 14 de setembro, dois dias antes do anúncio da aliança AUKUS com os EUA e o Reino Unido, Macron respondeu com uma mensagem dizendo: “Devo esperar boas ou más notícias para nossas ambições conjuntas quanto aos submarinos?”, citado pela mídia.

No entanto, a resposta de Morrison não foi vazada. A fonte, por seu lado, recusou ser identificada, considerando a sensibilidade do assunto descrito.

Este mês, a UE adiou, pela segunda vez, a rodada de negociações sobre um potencial acordo de livre comércio, em meio à desconfiança e tensões vindas da França ante a decisão tomada por Camberra.

(Da Redação com Sputnik)