Inovação: PRIMEIRO CARRO 100% ELÉTRICO DA TOYOTA PODE SER RECARREGADO COM ENERGIA SOLAR

Após aparecer como um conceito em janeiro, no Salão de Xangai, o novo carro elétrico da Toyota em parceria com a Subaru, teve mais informações anunciadas. O carro 100% elétrico chamado de bZ4X, conta com placas de energia solar no teto e um visual futurista e será lançado em meados de 2022, sendo o primeiro carro da família bZ, que ganhará mais seis modelos totalmente elétricos.

Com design inovador e tecnologia de última geração, Toyota revela o seu primeiro modelo 100% eletrico

Toyota bZ4x 2022 O TOYOTA SUV QUE VOCÊ ESPERAVA?

O novo carro elétrico da Toyota que possuirá painéis de energia solar, tem um visual praticamente igual ao da versão “conceito”. Na dianteira, a Toyota destaca o foco no formato fino do para-choque e na aerodinâmica.

Chamado de tubarão-martelo, o seu perfil dianteiro é formado pelos faróis de led de forma angular interligados por uma barra com acabamento na cor da carroceria. Na lateral do carro elétrico, há uma linha de cintura alta e a carroceria tem pintura de dois tons. Visualmente, o novo carro 100% elétrico se assemelha ao RAV4. Na traseira, conta com lanternas de led, também ligadas por uma barra que trazem um aplique em black piano.

No teto, o novo modelo da Toyota conta com um painel solar que gera eletricidade para uma autonomia de 1.800 km, capacitando o modelo a recarregar onde não há estações de carregamento.

Novo carro elétrico da Toyota recarregado com energia solar terá 218 cavalos de potência

De começo, o novo bZ4X contará com duas opções de motorização. A primeira com tração dianteira, conta com apenas um motor elétrico de 204 cavalos. Segundo a montadora, o modelo é capaz de ir de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos. Já a segunda opção, conta com tração integral e traz dois motores elétricos, um em cada eixo do carro. Juntos, dão ao modelo 218 cavalos de potência, fazendo com que o modelo vá de 0 a 100 km/h em apenas 7,7 segundos.

De acordo com a Toyota, o alcance do carro 100% elétrico é de 500 km na versão com tração apenas dianteira e 480 km na opção com tração nas quatro rodas. Contando com tecnologias de carregamento rápido e energia solar, o modelo carrega até 80% da carga total em apenas meia hora.

Além disso, o modelo pode ser utilizado como fonte de alimentação externa, fornecendo energia elétrica para eletrodomésticos, casas e atividades ao ar livre.

Novo carro 100% elétrico da Toyota chegará ao mercado em meados de 2022

Com planos de ser neutra em emissões de CO2 até 2050, a Toyota planeja lançar 70 modelos elétricos até 2025, sejam eles totalmente elétricos a bateria, híbridos ou por célula de hidrogênio. Desse total, o novo Toyota bZ4X é o primeiro modelo da família Beyond Zero.

O carro 100% elétrico da marca será lançado em 2022, e deve ser fabricado na China e no Japão, chegando logo após aos mercados da Europa e EUA. Já no Brasil, o novo carro elétrico não tem previsão de chegada.

Oficialmente, a multinacional não comenta sobre a chegada do SUV, mas como não pretende eletrificar toda a linha de modelos no Brasil nos próximos seis anos é provável que o novo carro 100% elétrico, que utiliza energia solar, chegue ao mercado nacional sendo comercializado acima do Toyota RAV4.