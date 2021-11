O SENHOR TODO-PODEROSO ESTÁ NO COMANDO DE TUDO!

OREMOS: Senhor meu Deus, obrigado por me ensinar a confiar em Ti. A Tua força nada pode conter e o Teu poder a nada pode ser comparado. Por quê mesmo assim, às vezes, eu ainda tenho medo das circunstâncias? Tu estás comigo, sempre… Ajuda-me a crer em Ti! Clamarei pelo Teu auxílio, quando tudo parecer perdido e o meu coração estiver aflito. Faz a tempestade se acalmar, Senhor! Ajuda-me a enxergar a Tua serenidade e confiar que o Senhor está no comando de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém!