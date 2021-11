Foz do Iguaçu: MARCHA GAY. FEIRANTES PRESSIONADOS POR DIRETOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL

Mais um conflito está armado entre os feirantes da JK e membros da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. Em tom ameaçador e por imposição, o diretor de Projetos da Fundação, Alexandre Barbosa, anunciou a realização de edição extra da feira, porém em 14 de novembro, véspera do Dia da Proclamação da República. “Porque não realizar a feira no dia 15?”, questiona um feirante, haja vista o dia 15 ser feriado (Proclamação da República). O motivo é que no dia 14, um domingo, acontece nas imediações da feira, a terceira edição da Marcha do Orgulho Gay. Supostamente, a Fundação estaria, com isso, ajudando a levar público para a III Marcha Gay no município.

O assunto veio à tona depois que Alexandre Barbosa postou no grupo Feira Extra, em que estão todos os feirantes, uma convocação com banner informando da realização da Parada Gay (14/11/2021) – mesma data da feira extra. Logo abaixo da imagem aparece a legenda – “3ª Marcha da Diversidade e Parada do Orgulho LGBTI+”. O grupo foi criado para servir como um canal de comunicação entre os feirantes e os organizadores das feiras extras – normalmente em feriados e outras datas, mas a realização aos domingos é tradição e que por longo tempo ficaram interrompidas em razão da pandemia.

“Me senti pressionada.eu e meu esposo. Isso foi uma espécie de intimação com objetivo para nos usar nessa marcha gay. Não sou obrigada a participar disso. Não tenho nada contra os LGBT, mas não quero isso na minha casa. Isso é coisa do governo do Chico. Todo mundo sabe que eles tem uma pauta esquerdista e querem nos obrigar a participar disso. Essa pressão do Alexandre (diretor da Fundação Cultural) é absurda. Fazer uso do cargo para nos pressionar. Vários feirantes abandonaram o grupo do Whats (WhatsApp) na mesma hora. Essa estratégia, de associar a marcha gay a feirinha, é antiga, já fizeram isso. É tudo planejado na prefeitura.”, disse uma feirante contata pelo IGUASSU News, que preferiu não ter o nome revelado.

Alexandre que é professor concursado e desde fevereiro foi nomeado pelo prefeito Chico Brasileiro no cargo comissionado de Diretor de Projetos e Captação de Recursos Culturais da Fundação, foi além na mensagem no grupo de aplicativo WhatsApp, ao fazer a seguinte orientação/ordem nessa mesma postagem: “Caso alguém não vá participar (da feira no dia 14), peço, por gentileza, que saia do grupo pois essa será nossa última feira extra”.

A postagem em tom de prepotência do diretor gerou uma debandada com descontentamento, fortes questionamentos e reações dos feirantes. “Vejam, querem fazer uma feira extra no dia 14 de novembro. Porque não fazer na data seguinte, feriado, Dia da Proclamação da República?”, questiona outro feirante que enviou ao IGUASSU News prints das postagens do Diretor de Projetos da Fundação Cultural.

Ao ver a vinculação da postagem com a data da Marcha Gay, o feirante disse: “Esse pessoal da Fundação não dá o mínimo valor para um dia de comemoração e valorização da nossa Pátria, que é o Dia da Proclamação da República. Prefere marcar uma feira extra na data anterior junto com outro evento para ajudar a dar movimentação na Parada Gay. Ignoram um dia tão importante para a Nação Brasileira como a Proclamação da República. Só falta estarem usando dinheiro público para promover essa parada. Deixo claro que sou contra usar o dinheiro dos meus impostos para marchas e eventos religiosos e também sou contra que usem o dinheiro do povo para esse tipo de manifestação gay.”.

Outro feirante complementa: “Esses comunistas desrespeitam tudo que representa a nossa Pátria. É uma vergonha. Não podemos mais aceitar isso”. E complementa ponderando que “não tenho nada contra a Parada Gay”, mas não concorda misturar com a realização da feira extra, sendo que no dia seguinte é um feriado, ou seja, um dia propício para a realização das atividades dos feirantes.

A Parada Gay de 2021 vem sendo divulgada pelas redes sociais. Uma das peças traz o símbolo do “Espaço Iguaçuense da Diversidade LGBT” junto com a Associação das Travestis e Transexuais de Foz do Iguaçu Casa de Malhú. No Facebook esse grupo se apresenta com o objetivo de “contribuir para a mobilização, qualificação e participação da comunidade LGBT de todas as cidades do estado nas políticas públicas voltadas ao público LGBT”.

E mais adiante publica: “Vocês pediram e nós estamos de volta!!!!! Vem ai a 3° Marcha da Diversidade e Parada do Orgulho LGBTI+ de Foz do Iguaçu e Tríplice Fronteira. Confirme a sua presença e convide mais amigues a estar com a gente nesta nova edição, em breve maiores informações irão rolar por nossas redes, as redes de Associação das Travestis e Transexuais de Foz do Iguaçu Casa de Malhú, Ong de Malhu e Diversidade Fronteira”.

E a postagem confirma a data: DOM, 14 DE NOV. E ainda consta que “seguem abertas até sexta, (05), as inscrições para o palco cultural da 3° Marcha da Diversidade e Parada do Orgulho LGBTI+ de Foz do Iguaçu e Tríplice Fronteira”. O grupo confirmou que a Parada do Orgulho LGBTI+ de Foz do Iguaçu ocorrerá no 14 de novembro, contando com palco para atividades culturais, palestras e exposições. No dia, às 14h30, está programada caminhada tendo início na Av JK esquina com República Argentina sentido pista Central da Av. JK.

Para tanto, tem até o lançamento de edital: “A Associação de Travestis e Transexuais de Foz do Iguaçu, Casa de Malhú através da Comissão Organizadora de Paradas da Diversidade de Foz, (COMO LGBTI +) tornam público o edital 004/21 que pretende mapear artistas, de diversas modalidades, agentes e fazedores de cultura, o intuito é criar um banco de dados de ‘todes’ que hoje fortificam a cultura e a diversidade, em Foz e na Tríplice Fronteira”.

E tem mais: “Este mapeamento será utilizado para a construção do cronograma de atividades culturais da III Parada Diversidade de Foz do Iguaçu com as inscrições, prazos e demais detalhes em link específico”.

Palco – Atualmente, a Câmara Municipal tem sido utilizada como o principal espaço da causa LGBTI+, tendo a vereadora Yamin Hachem (MDB) como a “porta-voz” desse seguimento, que deverá lançar candidatura a vereança em 2024.

Segundo consta, o movimento LGBTI+ deverá lançar para a disputa por uma cadeira de vereador em Foz do Iguaçu, Antonella Gessi de Lima (na foto acima), que recentemente se filiou ao PDT local, Antonella leciona na Rede Municipal de Ensino, e faz parte do quadro servidores de concursados da Prefeitura de Foz do Iguaçu.

