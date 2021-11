Turismo: COM FRONTEIRAS REABERTAS, URUGUAI CONFIRMA PARTICIPAÇÃO NO FESTURIS

O Ministério do Turismo do Uruguai fará o lançamento oficial do Destino Binacional Rivera (ROU) e Santana do Livramento (BR) e a apresentação do Destino Colonia com a presença de Tabaré Viera. As atividades acontecem no dia 5, a partir das 17 horas, na sala de Imprensa no Serra Park.

Conforme o Ministro do Turismo do Uruguai, Tabaré Viera, a vacinação completa será exigida de acordo com o tipo de vacina e deverá ser válida por no máximo nove meses, além de uma PCR com 72 horas de validade no momento da entrada ao país. Ou seja, o processo completo da vacina e o PCR não exigirá quarentena. Os menores de 18 anos que não forem vacinados também deverão fazer o teste de PCR, mas não precisarão apresentar o certificado de vacinação.

“Eu diria que o fundamental é a abertura das fronteiras neste dia primeiro de novembro. Embora já houvesse muito interesse por meio de ligações, consultas e até algumas reservas para o final do ano, entendemos que os turistas da região aguardavam a confirmação da abertura das fronteiras e, principalmente, o que estará no protocolo específico de saúde. Então é assim que faremos a retomada do turismo no Uruguai nesta temporada”, projeta Viera.

Para recuperar os prejuízos obtidos com as fronteiras fechadas, o investimento em promoção turística é uma das prioridades do governo uruguaio. Diante disso, o Uruguai estará com estande próprio no 33ª edição do Festuris, promovendo seus destinos e atrativos turísticos na feira de negócios. Além dos vizinhos uruguaios, mais de 20 marcas internacionais estarão representadas no evento que acontece de 4 a 7 de novembro.

(Da Redação com Mercado & Eventos)