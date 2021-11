SÓ CONHECIA DEUS DE OUVIR FALAR…

OREMOS: Senhor meu Deus, a Ti entrego todas as minhas aflições e dificuldades. Que eu não tente entender tudo que me acontece, mas que possa aquietar o meu coração e confiar em Ti. Que as experiências da vida, sejam boas ou ruins, todas me conduzam para mais perto de Ti. Ajuda-me a te conhecer melhor, não só de ouvir falar, mas de contigo andar. Em nome de Jesus eu oro, amém!