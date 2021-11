Economia: SALÁRIO MÍNIMO DE 2022 PODE CHEGAR A R$ 1.200 E TER A MAIOR ALTA DESDE 2016

Conforme declaração de Esteves Colnago, secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, a nova projeção para o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) teve uma nova alta passando de 8,4% para 9,1%.

O INPC é o índice utilizado para calcular os níveis de inflação no país, sendo a base da correção anual do salário mínimo pelo governo. Caso o aumento previsto se confirme e não ocorra nenhuma mudança no cálculo, o salário mínimo para terá um salto de R$ 1.100 para R$. 1.200 em 2022.

AUMENTO ATINGE BENEFÍCIOS E INSS

No mês de agosto, o governo federal enviou o Orçamento para 2022 prevendo que o salário mínimo chegasse a R$ 1.169 no ano que vem, no entanto, a alta na inflação deve fazer com que os salários tenham uma alta maior do que o previsto inicialmente.

Vale lembrar que o reajuste do salário-mínimo não diz respeito apenas a correção do piso dos trabalhadores, mas também é utilizado como base no pagamento de diversos programas como o seguro-desemprego e o abono salarial do PIS/Pasep.

Além disso, o reajuste do salário-mínimo também impacta no reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pois a legislação determina que nenhum benefício Previdenciário pode ser pago com valor menor que o piso nacional, assim, o reajuste do salário também trará reajuste aos benefícios do INSS.

REAJUSTE SERÁ O MAIOR DESDE 2016

Entre os anos de 2011 a 2019, o salário mínimo era corrigido não só pelo INPC mas também sofria um aumento com base no PIB (Produto Interno Bruto) para que fosse possível aos brasileiros conseguirem ter um aumento no poder de compra.

Contudo, desde a gestão do presidente Bolsonaro, essa prática mudou. Assim, o salário-mínimo passou a ser corrigido apenas com base nos índices de Inflação e somente frente aos índices inflacionários, terá o maior reajuste desde o ano de 2016.

Confira o reajuste do salário-mínimo desde 2016:

Salário-mínimo de 2016: R$ 880 (Reajuste de 11,6%);

Salário-mínimo de 2017: R$ 937 (Reajuste de 6,48%);

Salário-mínimo de 2018: R$ 954 (Reajuste de 1,8%);

Salário-mínimo de 2019: R$ 998 (Reajuste de 4,6%);

Salário-mínimo de 2020: R$ 1.045 (Reajuste de 4,7%);

Salário-mínimo de 2021: R$ 1.100 (Reajuste de 5,2%);

Salário-mínimo previsto para 2022: R$ 1.200 (Reajuste de 9,1%).

AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO SEM GANHO REAL

O reajuste do salário-mínimo não significa um ganho real para os trabalhadores, afinal, como o reajuste ocorre com base na inflação, a correção servirá apenas para que o brasileiro não perca o poder de compra.

Assim, o poder de compra de todo o brasileiro continuará igual e não será possível comprar qualquer coisa a mais, tendo em vista o impacto da inflação frente ao preço de produtos e serviços o que consequentemente interfere na capacidade de compra do brasileiro ao longo do tempo.

(Da Redação com Jornal Contábil)