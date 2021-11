Política: IMPASSE NA PEC DOS PRECATÓRIOS TRAVA COMPRA DE VACINAS PARA 2022

O impasse em torno da PEC dos Precatórios no Congresso tem travado a compra dos lotes de vacinas contra a Covid-19 para 2022. A menos de dois meses do fim do ano, o Ministério da Saúde ainda não assinou contrato para a aquisição de 100 milhões de doses da Pfizer para o ano que vem.

Segundo integrantes do Ministério da Saúde ouvidos pela CNN, as novas compras ainda não foram fechadas por falta de previsão orçamentária, e os contratos estão parados por determinação do Ministério da Economia, de Paulo Guedes, à espera da aprovação da PEC dos Precatórios.

Em seu parecer, o relator da proposta, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), prevê a destinação de R$ 15 bilhões para despesas relativas à vacinação contra a Covid-19. A ideia é a de que esse valor seja aberto ainda no Orçamento de 2021.

Embora técnicos da Saúde estejam pensando num plano B, a expectativa na pasta é a de que a Proposta de Emenda à Constituição avance no Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tem trabalhado para conseguir votar o texto ainda nesta quarta-feira (3).

(Da Redação com CNN)