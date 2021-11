Turismo: GUIA ELEGE OS 10 PRINCIPAIS DESTINOS PARA VIAJAR EM 2022

10. EGITO

O Egito é o lar das Pirâmides de Gizé, uma das sete maravilhas do mundo.

Fonte: Pirâmides do Egito (Ricardo Liberato/Wikimedia Commons)

9. MALAUÍ

Com o nono maior lago do mundo, Malauí fica localizado no sul da África. O país tem safáris de perder o fôlego, onde você pode observar elefantes, babuínos, hipopótamos e outros animais em seus habitats nativos.

Fonte: Nkata Bay, em Malawi (Verónica Paradinas Duro/Getty Images)

8. NEPAL

É quase impossível falar do Nepal sem citar o Monte Everest. Mas esta nação do Himalaia tem muito mais a oferecer para os viajantes que não estão escalando a montanha mais alta do mundo.

Fonte: PRAKASH MATHEMA/AFP via/Getty Images

7. OMÃ

Omã é uma das grandes atrações do Oriente Médio. Na fronteira com o Estreito de Hormuz, as montanhas atingem alturas de 2.000 metros para criar um cenário espetacular para trechos estreitos de água. O país também oferece um lindo litoral.

Foto: Tuul & Bruno Morandi/Getty Images

6. ANGUILA

Anguila é um território britânico ultramarino. A linda ilha do Caribe tem 33 praias públicas, temperaturas altas, hotéis e comida incríveis.

Foto: Atlantide Phototravel/Getty Images

5. ESLOVÊNIA

O país do leste europeu tem entre os principais atrativos um castelo de 900 anos e o rio Sava, conhecido por atravessar também a Croácia, a Bósnia e a Sérvia.

Foto: Antonio Bronic/Reuters

4. BELIZE

Quer explorar as ruínas maias, nadar em águas cristalinas e ver a incrível vida selvagem? Belize tem tudo isso e muito mais.

Foto: Schafer & Hill/Getty Images

3. MAURÍCIO

A ilha paradisíaca de Maurício fica no Oceano Índico, cerca de 700 milhas a leste de Madagascar.

2. NORUEGA

A Noruega está consistentemente incluída nas listas dos países mais felizes do mundo.

Foto: Cookelma/Thinkstock

1. ILHAS COOK

O melhor destino eleito pelo guia é um grupo de 15 ilhas no Pacífico Sul. Atividades na água, como mergulho e pesca, sem mencionar as vistas de tira o fôlego.

Foto: Didier Marti/Getty Images

(Da Redação com Exame/Foto Capa: Jason Grunstra / EyeEm/Getty Images)