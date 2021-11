Coluna Caio Gottlieb: É O AMOR

A conquista da marca teve celebração especial com a entrega do “manto” comemorativo nº 60 mil a dom Adelar, o novo arcebispo metropolitano da cidade, por uma comitiva de autoridades municipais, dirigentes e sócios do vice-campeão estadual da temporada.

Apenas nas últimas semanas, com o embalo do prestígio obtido pelo time ao terminar o certame invicto, foram vendidas cerca de 10 mil unidades.

Desde que a diretoria presidida pelo empresário Valdinei Silva assumiu, há cinco anos, a gestão da equipe, já são mais de 170 mil camisas compradas por torcedores e simpatizantes espalhados nos quatro cantos do país e até em outros países, sem contar aquelas que foram distribuídas gratuitamente para personalidades e eventos promocionais.

O clube cascavelense está construindo uma belíssima história.

