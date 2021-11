Esporte: FOZ DO IGUAÇU ENCERRA O PARAJAPS COM OITO MEDALHAS CONQUISTADAS

Os Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (Parajaps) renderam bons resultados em todas as categorias que atletas de Foz do Iguaçu competiram. Foram oito medalhas divididas entre o basquete em cadeira de rodas, atletismo e tênis de mesa.

O basquete em cadeira de rodas terminou com o bronze após vencer o Pinhais na estreia, perder o segundo jogo para o Maringá e garantir o terceiro lugar derrotando Castro.

No atletismo foram seis medalhas: dois ouros para Elisane Beltrame, no arremesso de peso e lançamento de dardo; duas pratas com Júlio César Pereira nos 100m e 200m rasos, além de bronzes com Guilherme Antonio da Silva, no lançamento do dardo, e Márcio Guillen, nos 200m rasos.

Os bons resultados acumulados no tênis de mesa masculino levaram Foz do Iguaçu a ocupar o terceiro lugar geral da categoria. O mesatenista Domingos Fernandes foi o melhor colocado, ficando com a segunda posição no individual andante.

Toda a competição foi acompanhada pelo diretor técnico da Secretaria de Esporte e Lazer, Roberto Borges, e de técnicos desportivos da pasta.

(Da Redação com AMN)