Foz: MAIS DE 16 MIL PESSOAS ESTÃO COM A SEGUNDA DOSE DA COVID-19 EM ATRASO

A Secretaria Municipal da Saúde está preocupada com o alto número de pessoas com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso. De acordo com o levantamento feito pela Vigilância em Saúde, 16.424 pessoas não retornaram às unidades de saúde para completar a imunização. São 10.917 doses da AstraZeneca, 3.561 de Coronavac e 1.944 de Pfizer atrasadas até o dia 27 de outubro.

Mesmo em atraso, o morador deve retornar à unidade básica de saúde onde recebeu a primeira dose para completar a imunização, sem a necessidade de agendamento. “Quando o morador recebeu a primeira dose, ele já saiu da unidade com a data para o retorno. Não há necessidade de agendar o atendimento pelo site da prefeitura, basta procurar a mesma unidade de saúde”, reforça a secretária.

O município ressalta que desde o inicio da campanha de vacinação, em janeiro, nunca houve falta de imunizantes nas unidades de saúde. Somente em outubro, 53.534 pessoas receberam a segunda dose. “Sempre trabalhamos com planejamento e nunca deixamos faltar às segundas doses em nenhuma unidade. Realizamos inclusive a antecipação de doses, mas o que tem acontecido é que, por descuido, as pessoas deixam passar a data para o retorno”, pontuou a secretária.

VACINAÇÃO

Foz do Iguaçu recebeu até agora 427.839 doses e aplicou 405.408. A cobertura vacinal na população adulta chegou a 107,6% com a primeira dose ou dose única e 89,3% com a segunda dose. São 203.733 de primeira dose, 167.967 de segunda dose, 11.048 doses de reforço e 7.114 doses únicas. Entre os adolescentes de 12 a 17 anos, foram aplicadas 15.539, permitindo uma cobertura de 67,17%.

(Da Redação com AMN)