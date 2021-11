Educação: PROVA BRASIL COMEÇA SER APLICADA NA TERÇA-FEIRA EM ALUNOS DOS 5º ANOS

A Secretaria Municipal da Educação divulgou o calendário da aplicação da Prova Brasil, utilizada para avaliar a educação básica e o sistema de ensino das escolas, cidades e estados brasileiros.

Mais de 3 mil alunos matriculados nas turmas de 5º anos do ensino fundamental realizarão a prova, que será aplicada de 9 a 19 de novembro nas escolas municipais. O resultado da avaliação é um dos componentes utilizados no cálculo do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, onde Foz do Iguaçu figura com a média de 7,1, o segundo melhor resultado do Paraná entre as cidades com mais de 150 mil habitantes.

Conforme explicou a secretária da educação, Maria Justina da Silva, no dia determinado para a aplicação da prova, todas as turmas serão divididas em dois grupos, para que seja mantido o distanciamento exigido. Desta forma, cada turma terá duas avaliações realizadas por aplicadores diferentes e de forma simultânea.

Os demais estudantes, do 1º ao 4º ano, não terão aulas presenciais nos dias agendados para a Prova Brasil. “A escola deverá suspender as aulas presenciais nos dias agendados para aplicação da prova, com a finalidade de disponibilizar as salas necessárias. Deverão comparecer à escola somente os alunos das turmas agendadas para aplicação, os demais receberão atividades remotas”, explicou.

REFORÇO ESCOLAR

Os alunos dos 5º anos farão avaliações de português e matemática, disciplinas que receberam atenção especial da Secretaria da Educação. “Os prejuízos ocasionados pela pandemia foram muito grandes, por isso desde o retorno das atividades presenciais mantivemos atividades no contra turno escolar e aos sábados para reforçar estes conteúdos”, disse a diretora de Ensino Fundamental, Eliziane Diesel.

“A expectativa é que possamos manter o nosso índice de 7.1 no IDEB”, adiantou. Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental também realizarão a Prova Brasil, no entanto esta organização cabe ao Núcleo Regional de Educação, responsável pelos colégios estaduais.

PROVA BRASIL

A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). O objetivo é diagnosticar a educação básica do país e contribuir para a melhoria de sua qualidade, oferecendo subsídios concretos para a formulação, a reformulação e o monitoramento de políticas públicas educacionais da educação básica do Brasil.

“O sistema não analisa apenas a nota do aluno, mas o índice de aprovação, a evasão escolar, a questão sócio econômica do município, e faz uma leitura geral que serve pra gente olhar como esses conteúdos estão sendo trabalhados desde o primeiro ano do ensino fundamental”, acrescentou Eliziane.

Os alunos com deficiência ou transtornos específicos funcionais terão tempo adicional de 20 minutos em cada prova. Caso o aluno necessite, o atendimento oferecido por profissional especializado deverá ser providenciado pela escola, bem como a sala extra para atender ao aluno de acordo com sua situação. Também haverá prova adaptada para os alunos com baixa visão.

(Da Redação com AMN)