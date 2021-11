Foz do Iguaçu: TURISMO DE COMPRAS NATALINAS SERÁ UMA DAS ATRAÇÕES DO NATAL

A transformação de Foz do Iguaçu em um destino de Natal vai muito além da preparação das decorações e atrativos. A proposta do Natal de Águas e Luzes 2021 é também integrar toda a rede de comércio, gastronomia e hotelaria da cidade para ampliar ainda mais os atendimentos e gerar uma renda maior em todos os setores neste período.

De acordo com o planejamento da Gestão Integrada do Turismo, Foz do Iguaçu como um destino de compras é um dos motes da campanha natalina, aliado também ao período de descontos e promoções da Black Friday, em 26 de novembro.

“A população espera algo monumental, e é isso que vamos oferecer ao nosso povo e também aos turistas. Esse evento tem tudo para que o turismo volte ao seu esplendor. Vai ser um marco para a nossa gente”, disse o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira.

“Acredito que será possível unir esses fatores. Estamos pensando em uma programação completa, algo que Foz nunca viu antes, junto a parceiros que estão tornando tudo possível. Com o evento deste ano, vamos criar bases para estudos e traçar metas ainda maiores para edições futuras”, destaca o secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli.

DIVULGAÇÃO EM MASSA

A edição de 2021 será a maior festa natalina de todos os tempos em Foz do Iguaçu, com 35 dias de celebração, a Gestão Integrada do Turismo prevê o investimento de R$ 14 milhões em toda a estrutura da festa.

A publicidade para atrair mais visitantes foi feita também nos principais aeroportos ao redor do Brasil, como Curitiba (PR), Campinas (SP), Congonhas (SP), Santos Dummont (RJ) e Mato Grosso do Sul.

A campanha também é feita por meio de mídias digitais e outdoors nos maiores polos emissores de turistas para Foz, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, entre outros.

“Temos uma grande capacidade para receber milhares de turistas nesse período do ano. Queremos que eles não só venham aos nossos belos atrativos, mas também aproveitem ao máximo estadia na cidade curtindo também a programação do Natal. Para isso é preciso divulgar as atrações e a programação da cidade e torná-la ainda mais atrativa”, destaca a diretora de Promoção, Marketing e Eventos, Cristiane Santos.

ATRAÇÕES PELOS BAIRROS

A Fundação Cultural planeja levar para dez praças e áreas públicas, em todas as regiões da cidade, atividades culturais gratuitas à população. As ações iniciam após a abertura das festividades, marcada para 1º de dezembro.

A programação vai contar com a apresentação de artistas locais credenciados no Projeto Corredor Cultural, como teatro, música, dança, circo, contação de história e patrimônio cultural.

Serão dez bairros escolhidos: Vila C (Praça da Mentira); Porto Meira (Parque Remador); Jardim São Luiz (Laguinho); Morumbi (Praça 7 de Setembro); Três Lagoas (Praça Central); Libra (Praça da Bíblia); Jardim Jupira; Porto Belo (Colégio Cívico Militar Carmelita Dias); Centro de Convivência do Conjunto Bubas.

De acordo com o diretor presidente da Fundação, Juca Rodrigues, a proposta é descentralizar as programações de Natal e aproximar a população do ambiente cultural da cidade.

NATAL DE ÁGUAS E LUZES

A parceria entre Itaipu Binacional, Prefeitura de Foz do Iguaçu, Fundo Iguaçu e iniciativa privada tem a missão de realizar um Natal marcante para a população da cidade, após os períodos mais graves da pandemia de Covid-19.

Durante 35 dias a cidade ficará iluminada e terá um circuito que prevê duas feiras de Natal, com gastronomia e artesanato da tríplice fronteira, paradas de Natal, shows, projeção mapeada, oficinas para capacitar artesãos, além de outras atividades que ainda serão confirmadas.

As principais atrações já garantidas são os shows com o cantor sertanejo Daniel, no dia 19 de dezembro, e com o Padre Reginaldo Manzotti, no dia 22 de dezembro. No dia 31, a banda Nega Fulô faz a festa da virada do ano.

A lista de atrações é longa e variada. Nos dias 1º e 2 de dezembro, a Cia Sorriso com Arte fará o espetáculo “Um encanto de Natal”; nos dias 4 e 5 a Banda Sinfônica do Exército se apresenta no Gramadão. O espetáculo de encerramento, no dia 23, será com a Cia Arte & Manhas.

(Da Redação com AMN)