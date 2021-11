Foz: PREFEITURA LANÇA LICITAÇÃO PARA OBRAS NAS AVENIDAS COSTA E SILVA E GENERAL MEIRA

A Prefeitura de Foz do Iguaçu publicou o edital do processo licitatório para os serviços de recapeamento asfáltico das avenidas Costa e Silva e General Meira. Do tipo concorrência menor preço, as propostas das empresas interessadas em executar os serviços serão abertas no dia 30 de novembro.

SERVIÇOS

Entre os serviços a serem realizados estão: execução de fresagem, de ciclovia, de meio-fio, pintura de ligação, execução de meio-fio, terraplenagem e regularização do sub-leito e capa em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

LICITAÇÃO

O processo licitatório do tipo concorrência foi publicado no dia 22 de outubro no Diário Oficial, sob o Nº 017/2021. Dividido em dois lotes, serão disponibilizados até R$ 11,1 milhões para a execução dos serviços, porém, devido à concorrência das empresas, a expectativa é que o valor da obra seja diminuído.

As propostas serão abertas às 8h30, na Secretaria da Assistência Social de Foz do Iguaçu, situada à Av. Jorge Schimmelpfeng, Nº 111 – Centro. Após a homologação do processo licitatório e a assinatura da Ordem de Serviços, a previsão é que os trabalhos na Avenida General Meira (lote 1) sejam concluídos em 180 dias e da Av. Costa e Silva (lote 2) em 120 dias.

INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO

De 2017 a 2021, a Prefeitura de Foz do Iguaçu já executou mais de 2,7 milhões de m² em asfalto, o que equivale a aproximadamente 400 km, distância entre Foz e Maringá. Além de melhorar a qualidade de vida da população, os investimentos em infraestrutura também levam desenvolvimento e progresso aos bairros.

(Da Redação com AMN)