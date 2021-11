Lago Paranoá: BRASÍLIA BUSCA PROTAGONISMO NO TURISMO NÁUTICO BRASILEIRO

Os números sobre Brasília e o Lago Paranoá surpreenderam os participantes na abertura da 6ª edição do Congresso Internacional Náutica, nesta quarta-feira, 3 de novembro, em São Paulo.

O evento contou com a presença de prefeitos, secretários e agentes de todas as regiões do Brasil para discutir temas como a despoluição, estratégias e tendências do turismo nacional das águas e o cenário de retomada econômica pós-pandemia.

Na ocasião, o Lago Paranoá despontou como um dos principais destinos do segmento no Brasil.

A secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça, marcou presença no primeiro dia de debates e projetou a capital federal como uma das principais tendências para o turismo náutico do país.

“Temos o maior lago artificial urbano da América Latina com 80 km de perímetro e 38 metros de profundidade máxima e com boas condições de navegabilidade durante os 12 meses do ano”, diz ela.

A infraestrutura às margens do Lago Paranoá reúne 38 clubes, 18 marinas, 28 bares e restaurantes e 9 hotéis.

(Da Redação com Diário do Turismo)