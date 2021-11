Mercosul: MOURÃO DIZ ‘SE VAMOS PRESERVAR 80% DA AMAZÔNIA, TEMOS QUE RECEBER POR ISSO’

Nesta sexta-feira (5), durante seu discurso na 3ª Edição da Conferência de Comércio Internacional e Serviços do Mercosul (CI21), o vice-presidente, Hamilton Mourão, afirmou que o Brasil precisa investir em “crescimento verde” na Amazônia para gerar emprego e renda na região.

Isso seria, segundo ele, uma contrapartida para a preservação de 80% da floresta, de acordo com o UOL.

“Se vamos preservar 80% da Amazônia, temos que receber por isso […]. O Brasil não é nem nunca será um vilão ambiental. Quem viaja este país sabe a quantidade de vegetação original que aqui está preservada. Nossa legislação é extremamente pesada, única no mundo”, disse Mourão citado pela mídia.

Segundo a mídia, um dos assuntos da conferência é o acordo entre Mercosul e União Europeia (UE), ainda em fases de negociação. Uma das prioridades europeias é a garantia da preservação ambiental para que o pacto seja ratificado.

Em visita ao Brasil nesta semana, o chefe da política externa da UE, Joseph Borrell, deixou bem claro que para prosseguir com as negociações, o Brasil precisa cumprir com as medidas ambientais firmadas durante a CPO26, conforme noticiado.

De acordo com Mourão, o foco do Brasil é trabalhar pela modernização do Mercosul. “Temos que prepará-lo para um futuro de crescente competição global entre blocos”, disse.

O acordo entre Mercosul e União Europeia prevê, no comércio de bens, que 92% das importações feitas pelos europeus de produtos do bloco sul-americano fiquem livres de tarifas por dez anos.

(Da Redação com Sputnik)