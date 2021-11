Pré-Black Friday: HOTEL EM PORTO SEGURO (BA) ANTECIPA OFERTAS COM ATÉ 30%

Para o setor hoteleiro, a ação terá um peso ainda maior, pois, depois de meses, o setor começa a retomar seu funcionamento no mesmo patamar anterior à pandemia.

O Hotel Solar do Imperador, localizado em Porto Seguro, Bahia, vai realizar um “esquenta” na semana que antecede a Black Friday, com descontos de até 30% em reservas para os meses de novembro a setembro de 2022. Na data oficial do evento, dia 26 de novembro, o consumidor poderá adquirir quartos até 20% mais baratos.

As ofertas são válidas somente para reservas feitas no site do hotel e o cliente poderá parcelar o pagamento em até 6 vezes no cartão de crédito.

“O setor hoteleiro é um dos que mais vendem nesta época e, com o avanço da vacinação e a adequação dos protocolos de segurança, muitas pessoas estão mais confortáveis para finalmente tirar as merecidas férias em algum ponto turístico do país”, comenta o CEO do Hotel, Charbel Tauil.

NORDESTE SEGUE NA LIDERANÇA

Segundo o site Booking, 60% dos brasileiros procuram por hotéis nos estados do Nordeste. E pesquisa divulgada pela ViajaNet, agência de viagens virtual, coloca as cidades nordestinas entre as regiões mais buscadas pelos internautas

Para o executivo Charbel Tauil, a tendência é a região permanecer como uma das mais procuradas, principalmente porque reúne paisagens e atividades muito diversas, que agradam a todos os gostos, inclusive a um novo perfil de turismo, mais voltado ao contato com a natureza.

“Com a proximidade das festas de final de ano e do feriado do carnaval, nossas expectativas aumentam. O litoral nordestino é diversificado e oferece atividades para todo tipo de perfil. Já estamos com 85% de reservas para os meses de dezembro e janeiro, um número 70% maior que o obtido no mesmo período do ano passado”.

