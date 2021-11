CLAMOR POR NOSSA NAÇÃO!

“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra” (2 Crônicas 7:14).

Vivemos num tempo de graves crises e problemas de várias ordens em todo o mundo. Crise de valores, de princípios morais que vai degenerando em toda sorte de corrupção, abusos de poder, jogos de influência, criminalidade e tantos outros prejuízos sociais que temos vivido.

O povo sofre as consequências de um problema que não é só do governo, mas de toda uma nação que tanto precisa de Cristo.

É tempo do povo de Deus se levantar em clamor e arrependimento pelos seus pecados; com oração humilde e perseverante, se afastando de tudo que é mau, para que o Senhor intervenha com graça e misericórdia em favor do seu país.

Comece hoje mesmo a interceder pela sua nação!

– Ore confessando ao Senhor os pecados da nação, pedindo que Ele nos perdoe.

– Clame a Deus para que os filhos de Deus façam a diferença onde estiverem, que sejam mais iguais a Cristo.

– Interceda pelos líderes e governantes.

– Busque orientação na Bíblia para ser um filho de Deus mais semelhante a Cristo, que não se corrompe nem negocia os seus valores.

– Em suas orações, inclua, constantemente, pelo seu país.

OREMOS: Pai querido, o nosso país passa por tempos difíceis mas eu confio no Senhor, que pode transformar essa situação. Perdoa as falhas do nosso povo, as más decisões dos nossos governantes e salva aqueles que ainda não tiveram um encontro real contigo. Que nós, os Teus filhos, possamos fazer a diferença com os valores de Cristo em nós. E que possamos perseverar em oração pelo nosso povo. Em nome de Jesus, Amém.

