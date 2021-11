Conspiração: ‘AGENTE’ DA CHINA EXTRADITADO POR SUPOSTA ESPIONAGEM ECONÔMICA E COMERCIAL

Um cidadão chinês, supostamente ligado ao Ministério de Segurança do Estado da China, foi condenado nos EUA por conspiração para roubar segredos comerciais de várias empresas aeronáuticas e aeroespaciais, anunciou na sexta-feira (5) o Departamento de Justiça do país.

O indivíduo, Yanjun Xi, foi extraditado da Bélgica, onde havia sido detido em 2018 e investigado pelas autoridades governamentais e policiais locais, indica o comunicado. Xi foi acusado de tentativas de cometer espionagem econômica e comercial, podendo enfrentar até 60 anos de prisão e multas de até mais de US$ 5 milhões (R$ 27,72 milhões).

Segundo Alan Kohler Jr., subdiretor do Departamento Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês) dos EUA, a entidade está trabalhando com dezenas de outras agências nacionais para “compartilhar informações e recursos investigativos a fim de parar as atividades ilegais da RPC [República Popular da China]”.

Yanjun Xi foi acusado por um júri federal de usar vários codinomes desde pelo menos dezembro de 2013 para realizar espionagem e roubar segredps comerciais a favor de Pequim, incluindo da usina GE Aviation, pertencente à multinacional norte-americana General Electric.

Trata-se do primeiro “oficial da inteligência chinesa a ser extraditado aos EUA para julgamento”, segundo a declaração.

