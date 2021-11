Magalu: CURSO GRATUITO DE PROGRAMAÇÃO PARA PESSOAS COM 40 ANOS OU MAIS

O Magazine Luiza anunciou nesta semana um programa de tecnologia gratuito voltado para pessoas com 40 anos ou mais. Segundo a varejista, a inciativa tem o objetivo de ajudar a inserir a população dessa faixa etária no mercado de trabalho.

O “Desenvolve 40+” vai oferecer 100 bolsas de formação em tecnologia (Python), sendo 50% destinadas a pessoas autodeclaradas pretas ou pardas.

O curso terá duração de três meses. Com 200 horas de carga horária, o Desenvolve 40+ será dividido em 108 horas de aulas remotas ao vivo e 92 de conteúdo assíncrono online, o que possibilita ao aprendiz acessar o material no horário mais adequado para ele.

A formação abrange desde os primeiros conceitos de programação até os níveis complexos da linguagem Python, informa o Magalu.

“A proposta da iniciativa é gerar inclusão geracional no Luizalabs, formando programadores para uma área que sofre com a escassez de mão de obra e, ainda, inserir profissionais de 40 anos ou mais, que também são afetados pelas dificuldades do mercado de trabalho”, diz a empresa.

A área de tecnologia do Magalu, o Luizalabs, tem apenas 14,2% dos profissionais contratados com 40 anos ou mais.

Além da falta de oportunidades para os indivíduos dessa idade, a mão de obra escassa no mercado é outro fator que o projeto leva em consideração.

Um estudo da Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação) aponta que, desde 2019, seria necessário contratar 70 mil pessoas por ano para cobrir as demandas do setor até 2024.

PRÉ-REQUISITOS

Para se inscrever no programa, o profissional não precisa possuir conhecimento prévio em tecnologia.

A pessoa deve ter obrigatoriamente 40 anos ou mais, ensino médio completo, morar no Brasil e disponibilidade para assistir aula online às segundas, quartas e sextas, das 19h às 22h.

As inscrições estão abertas até o dia 22 de novembro. É possível realizar a inscrição por meio do site do programa.

(Da Redação com CNN/Foto: Danial Ricaros/Unsplash)