Turismo: BEACH PARK ABRE LISTA VIP PARA PROMOÇÕES DA BLACK FRIDAY

O Beach Park deu início a sua campanha de Black Friday com a abertura de uma lista vip que dará acesso, em primeira mão, aos melhores preços do ano.

Quem se inscrever através do site poderá usufruir das ofertas no dia 23 de novembro, um dia antes do início oficial da promoção, que acontecerá para o público em geral de 24 a 28 de novembro.

A Black Friday será também uma ótima oportunidade para quem quiser se programar para conhecer a mais nova atração do parque aquático: o Tobomusik, primeiro toboágua a unir música e efeitos visuais da América Latina, que está sendo desenvolvido em parceria com o Dj e produtor musical Alok.

(Da Redação com Mercado & Eventos)