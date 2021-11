Classificado: FOZ FUTEBOL CLUBE CARIMBA PASSAPORTE PARA AS SEMIFINAIS

Enfrentando o até então vice-líder do grupo e as dificuldades de um gramado em péssimas condições na cidade de Campo Largo, o elenco comandado pelo técnico Pedrinho Maradona empatou com o curitibano Patriotas em 0 a 0. Com o resultado além de consolidar a liderança isolada do grupo B, garantiu a classificação antecipada para as semifinais do Campeonato Paranaense de Futebol da 3ª Divisão.

“Graças a Deus conseguimos alcançar nosso objetivo que era a classificação em primeiro lugar em nossa chave. Temos mais um jogo pela frente ainda, mas no momento acho interessante os atletas comemorarem. Afinal, cumprimos à risca a estratégia montada para esse jogo e trabalhamos em cima de um objetivo. Então, parabéns para nossa equipe, parabéns para nossa diretoria, parabéns para nossa comissão técnica, parabéns para as pessoas que estão fazendo parte do Foz nesse momento. Nós temos um objetivo e vamos atrás dele até o final”, afirma o técnico Pedrinho Maradona.

Com seis vitórias, dois empates e uma derrota, o Azulão da Fronteira lidera o grupo B com 20 pontos e, faltando uma rodada, já não pode mais ser alcançado por seus adversários. Paranavai (16 pontos), Patriotas (16 pontos) e Iraty (15 pontos), lutam na última rodada pela segunda vaga na semifinal. Grecal (4 pontos) e Batel (2 pontos) cumprem apenas tabela.

“È um resultado muito importante. Nós viemos em busca da vitória, mas nós temos um lema que se não deu para ganhar a gente não perde. Conquistamos esse ponto tão importante que garantiu nossa classificação em primeiro lugar no grupo, que era nosso objetivo”, fializa o goleiro Neto.

O Foz do Iguaçu F.C. leva o nome de nosso destino turístico de compras e jogos cada vez mais longe e tem as seguintes empresas como patrocinadoras FOZBET, INNOVA Agrotecnologia. No importante apoio logístico contamos com Wish Resorts Golf & Convention, Global Fisio, MediFoz, Iguassu Plaza Hotel, V.A Sports , Estatex Sports, Compoclinic Informática e Restaurante Panela Velha – A Cozinha da Vovó.

(Da Redação com Assessoria)