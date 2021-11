Deslumbrante: DESERTOS DE SAL PELO MUNDO RESERVAM BELAS PAISAGENS

Um deserto de sal ou salar é uma área que, por conta de milhares de anos de evaporação, ficou completamente tomada de sal. Dessa forma, salares são formações naturais de lagos, que podem ser temporários, que reúnem diversos sedimentos, como cloretos, sulfatos, nitratos e boratos. A concentração de sal nessas regiões é tamanha que, após milhares de anos, a água presente evaporou rapidamente, deixando apenas os sedimentos salinos

Ao redor do mundo, existem vários desertos de sal, que formam uma paisagem surreal. O maior salar do mundo, por exemplo, está localizado na Bolívia, intitulado Salar de Uyuni. Com mais de 10 mil km² e a aproximadamente 3656 m acima do nível do mar, é também o único ponto natural da Terra que pode ser visto do espaço. Em 1969, foi guia para os astronautas do Apollo 11, que chegaram a acreditar que se tratava de uma geleira.

Um deserto de sal ou salar é uma área que, por conta de milhares de anos de evaporação, ficou completamente tomada de sal. Dessa forma, salares são formações naturais de lagos, que podem ser temporários, que reúnem diversos sedimentos, como cloretos, sulfatos, nitratos e boratos. A concentração de sal nessas regiões é tamanha que, após milhares de anos, a água presente evaporou rapidamente, deixando apenas os sedimentos salinos

Ao redor do mundo, existem vários desertos de sal, que formam uma paisagem surreal. O maior salar do mundo, por exemplo, está localizado na Bolívia, intitulado Salar de Uyuni. Com mais de 10 mil km² e a aproximadamente 3656 m acima do nível do mar, é também o único ponto natural da Terra que pode ser visto do espaço. Em 1969, foi guia para os astronautas do Apollo 11, que chegaram a acreditar que se tratava de uma geleira.

SALAR DE UYUNI – BOLÍVIA

O deserto fica a 600 km de La Paz, capital da Bolívia, figurando como um dos principais destinos turísticos da América do Sul. Entre os meses de novembro e março, o deserto recebe o período das chuvas. A água forma uma camada fina no chão, fazendo com que ele se confunda com o céu, se assemelhando a um grandioso espelho.

Para conhecer o deserto de sal, o recomendado é contratar um guia especializado da região. A viagem se inicia na pequena cidade de Uyuni, mas também é possível acessar o salar por meio de São Pedro do Atacama, no Chile. O trajeto em direção ao mar de sal se estende por quatro dias e costuma iniciar no Cemitério de Trens: o lugar reserva as carcaças de vagões abandonados, deixados por empresas que queriam explorar o entorno.

SALINAS GRANDES – ARGENTINA

No ranking de maiores desertos de sal do mundo, as Salinas Grandes, na Argentina, ocupam o segundo lugar. A atração está situada na província de Jujuy, noroeste da Argentina e, todos os anos, chega a exportar 1 milhão de toneladas de sal. Quem deseja chegar ao salar deve cruzar a Ruta 52, estrada que une aà Argentina e o Deserto do Atacama. Há cerca de 10 milhões de anos, o local era ocupado por um grande lago de água salgada.

As cidades de Salta, Jujuy e Purmamarca servem como ponto de partida para alcançar as Salinas Grandes. Para entrar no deserto, é necessário pagar uma taxa de 250 pesos (R$ 14), além de não ser permitido o acesso de pessoas sem guias autorizados.

CHOTT EL JERID – TUNÍSIA

De acordo com a lenda da mitologia grega, foi ali que nasceu a deusa Atena. Chott el Jerid é um lago de sal que fica na Tunísia, país no norte da África. Além de ser o maior lago africano, contando com aproximadamente 51.280 m², pode ser atravessado ao longo do ano todo.

Durante o verão, no entanto, o lago seca completamente, se transformando em um enorme deserto de sal. A grande quantidade de sal, aliada à presença de cianobactérias no solo, dão à paisagem um belo tom avermelhado, que se destaca tanto nas águas como no chão.

PARQUE NACIONAL VALE DA MORTE – EUA

Se trata do maior parque nacional dos Estados Unidos, com uma área que abrange desertos de sal, dunas, badlands, montanhas, desfiladeiros e vales. Localizado nos estados da Califórnia e do Nevada, fica entre os desertos do Mojave e da Great Basin. O parque abriga uma diversidade biológica extremamente rica, considerada como Reserva Internacional da Biosfera.

O nome do parque foi dado em homenagem a um antigo grupo de nativos que habitavam a região, os timbishas. O povo, ao tentar se deslocar para as montanhas, viu parte do grupo falecer durante a viagem, devido às condições áridas do ambiente. De fato é a região mais seca dos Estados Unidos: em 1913, registrou-se a temperatura de 56,7°C.

SALAR DO ATACAMA – CHILE

O Salar do Atacama está distante 55 km da cidade de San Pedro de Atacama e do Deserto do Atacama, outra atração muito procurada no Chile. A região é completamente rodeada por montanhas e se estende por 3 mil km², com uma altitude de 2.300 m. Um destaque no deserto são os flamingos, bem como mamíferos como alpacas e lhamas.

O deserto de sal é um dos objetivos de quem viaja para o Deserto do Atacama. A porta de entrada para a região é a cidade de São Pedro do Atacama, localizada a 1600 km ao norte da capital do país, Santiago.

(Da Redação com Turismo IG)