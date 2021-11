Ecologia: AMERICANAS + CLIMA; PLATAFORMA REÚNE PRODUTOS COM CERTIFICADOS SOCIOAMBIENTAIS

Para reafirmar o compromisso com a agenda ESG (siga em inglês para ambiental, social e de governança), a Americanas S.A. lançou, recentemente, a Americanas + Clima, iniciativa com foco na sensibilização e educação do cliente final em prol do consumo alinhado à responsabilidade socioambiental.

Criada para auxiliar os clientes na identificação de produtos que possuem certificações confiáveis e que de fato contribuem para a redução dos impactos das mudanças climáticas, a página especial com itens no site e app da Americanas já conta com mais de 1.300 produtos certificados por selos como Sistema B, eureciclo e Amigo do Clima.