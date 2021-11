Estados Unidos: OITO PESSOAS MORREM PISOTEADAS EM SHOW

Pelo menos oito pessoas morreram pisoteadas e mais de 300 ficaram feridas durante um show do rapper Travis Scott quando fãs se moveram em direção ao palco durante a noite de abertura do festival de música Astroworld na última sexta-feira (5) em Houston, no Texas, Estados Unidos.

Segundo a polícia local, houve pânico no momento e os feridos foram atendidos em um hospital de campanha montado nas proximidades do local do festival. Scott afirmou que está “absolutamente devastado” com o ocorrido.

“Estou absolutamente arrasado com o que aconteceu ontem à noite. Minhas orações vão para as famílias e todas as pessoas impactadas pelo que aconteceu no Astroworld Festival ”, escreveu o rapper no Twitter.

Scott afirmou ainda que está colaborando com as investigações sobre as causas do tumulto e ajudar a família das vítimas.

“Estou comprometido em trabalhar junto com a comunidade de Houston para apoiar as famílias necessitadas. Obrigado ao Departamento de Polícia de Houston, Corpo de Bombeiros e NRG Park por sua resposta e apoio imediatos.”

O chefe dos bombeiros de Houston, Samuel Peña, confirmou os óbitos em uma entrevista coletiva do lado do local onde o show aconteceu. Cerca de 50 mil pessoas estiveram no festival de música ao ar livre, que teve os ingressos esgotados. O corpo de bombeiros transportou cerca de 17 pessoas para hospitais da região – pelo menos 11 apresentavam sintomas de parada cardíaca.

Ainda não há informações confirmadas sobre as causas do tumulto. O segundo dia do festival, que ocorreria neste sábado, foi cancelado pela produção do evento.

GOVERNO DO TEXTAS VAI COLABORAR COM AS INVESTIGAÇÕES

O governador do Texas, Greg Abbott, emitiu uma declaração neste sábado e classificou o evento como “trágico”. “O que aconteceu no Astroworld Festival na noite passada foi trágico, e nossos corações estão com aqueles que perderam suas vidas e aqueles que foram feridos no aumento da multidão aterrorizante”, disse Abbott.

“Obrigado aos primeiros a responder e aos bons samaritanos que estiveram no local e imediatamente atenderam aqueles que foram feridos na multidão. O estado do Texas está pronto para ajudar na resposta, e eu instruí o Departamento de Segurança Pública do Texas apoiará a investigação.”

Já o prefeito de Houston, Sylvester Turner, disse à CNN que as autoridades estão investigando “tudo” para descobrir o que aconteceu no festival.

“Certamente estamos vendo todas as filmagens, estamos conversando com testemunhas, estamos conversando com os organizadores do evento”, disse Turner. “Isso aconteceu em uma das instalações do condado na noite passada, então estamos olhando para tudo.”

Turner solicitou ainda um relatório completo sobre o festival e o show de Scott, que culminou no tumulto. “Não estou ciente de uma única pessoa ter morrido em eventos [em Houston], e esta cidade é conhecida por organizar grandes eventos, mas queremos fazer um relatório completo aqui e olhar para cada coisa”, disse Turner .

Muitos dos feridos continuam a receber tratamento, segundo Turner. Já outros feridos foram liberados do hospital e retornaram para casa. Turner também disse que houve alguns problemas com “o que estava acontecendo dentro da arena”, mas ele não especificou quais eram esses problemas.

O prefeito da cidade expressou suas condolências aos familiares das pessoas afetadas pela tragédia.

(Da Redação com CNN)