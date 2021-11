Festuris: PARANÁ TURISMO FAZ MAIS DE 1500 ATENDIMENTOS EM FEIRA INTERNACIONAL

A Paraná Turismo realizou mais de 1.500 atendimentos durante a Festuris – Feira Internacional de Turismo, realizada em Gramado, no Rio Grande do Sul. Durante os três do evento, encerrado neste domingo (7), em estande compartilhado com a prefeitura de Foz do Iguaçu, a Paraná Turismo apresentou os 2.415 atrativos turísticos do Estado, em 15 modalidades. Paralelo ao Festuris, foi realizada a reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais do Turismo (Fornatur).

“A feira presencial teve público acima da expectativa. Nossa presença em Gramado foi marcante e um ganho para o Paraná”, relatou o diretor-presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl. Segundo o coordenador de eventos e Marketing da Paraná Turismo, André Poletti, realizar uma feira em um polo turístico do país como Gramado foi uma grande oportunidade de mostrar a campanha do Governo do Estado: “Paraná, seu próximo destino”.

“É uma das feiras promocionais do turismo mais importantes do cenário nacional, com grande porta para mostrar as belezas do Paraná, por receber visitantes do Brasil e do mundo inteiro”, disse.

NOROESTE

Representante da Paraná Turismo no Noroeste do Estado, Douglas Bacaro, disse que o principal foco da região, além do turismo de aventura, é atrair mais visitantes para a exposição de fósseis de dinossauros.

“Cruzeiro do Oeste está captando investidores para desenvolver o turismo de paleontologia com o descobrimento de vestígios de dinossauros na região”, afirmou. Também representou o Paraná no evento, com informações, e assessoramento sobre o segmento no Estado, o coordenador de comunicação e marketing da Paraná Turismo, Velozo Santos.

FEIRA

A Festuris Gramado está na 33ª edição. Com 25 mil metros quadrados, o evento ocorre todo ano no Serra Park em Gramado e é considerada pelo trade a mais efetiva plataforma de negócios da América do Sul, sendo a segunda maior em tamanho.

O evento conta com diversos painéis de conhecimento e promove diálogo aberto com o público, profissionais do turismo, agentes de viagens, representantes de destinos turísticos, empreendedores, órgãos oficiais de turismo, estudantes e universidades, além de todos interessados em conteúdo.

Pelo espaço paranaense passaram o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto; o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Manoel Linhares; e o apresentador Álvaro Garnero, que recentemente fez gravações no Paraná.

“Estive no Paraná gravando e fiquei encantado com Foz do Iguaçu e Curitiba, além da evolução da indústria do turismo em si. Agora vejo que as autoridades estão olhando para dentro do país”, disse Garnero.

Além da Paraná Turismo, o estand contou com parceiros na comercialização de produtos e destinos do Estado. Participaram as prefeituras de Foz do Iguaçu, Curitiba e Cruzeiro do Oeste; e empresários do Macuco Safari, Kattamaram2, rede de hotéis San Juan, Personal Brasil, Schutz, Domus, Churrascaria Rafain, JL Hotel By Bourbon, Marco Das Três Fronteiras, Visit Iguassu, Nadai Confort Hotel Spa, ANV travel, Turismo Itaipu, EB Agência de Viagens, Hotéis Tarobá e POP, All Brazil Tour, Continental in Hotel e Grupo Cataratas.

(Da Redação com AEN)